特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）再次誇讚大陸。他在30日發佈微博時表示，「似乎很少有人意識到，中國在可再生能源發電和電動汽車領域正處於世界領先地位。無論你怎麼看中國，這都是事實。」

稍早推特用戶World of Statistics發佈了一份「全球風電裝機量前15名榜單」，榜單顯示，大陸以32萬8973兆瓦高居榜首，而排在第二名的美國為13萬2738兆瓦，還不到大陸的一半。而馬斯克則在推文下留言表示，大陸在可再生能源發電和電動汽車方面領先世界，並也在微博上發表看法。

據澎湃新聞報導，馬斯克被不少大陸網友戲稱為「中國誇誇群群主」。回顧兩周之前，馬斯克在回應關於收購推特的問題時，還對微信的模式盛讚有加，「如果你身在中國，基本上就要依賴微信生活。微信功能強大，類似於推特加PayPal支付，再加上其它各種功能，這些功能融為一體。介面也很棒，這真是一個很好的APP。」

而馬斯克最常讚許的內容還是與特斯拉相關。5月11日，馬斯克在英國金融時報舉辦的一場線上對話中表示，「中國有很多非常有才華、勤奮的人，他們堅信製造業。他們不僅會熬夜，淩晨三點也兢兢業業地工作，甚至根本不離開工廠。而美國人則儘量不去上班。」

而特斯拉上海超級工廠是特斯拉全球主要的出口中心。去年實現超過16萬輛汽車的海外市場交付，滿足歐洲、亞洲10多個國家和地區的需求。

據了解，特斯拉上海超級工廠4月19日開始正式復工復產。浦東新區科經委日前透露，從5月24日開始，位於浦東臨港的特斯拉上海工廠的日產量達到2600輛電動汽車。