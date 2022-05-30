馬林魚菜鳥捕手佛泰茲（Nick Fortes）本季首度上場就挨了一顆觸身球，這球直接砸中他的頭部。雖然有頭盔保護，還是讓大家都很緊張，勇士捕手達諾（Travis d'Arnaud）趕緊上前查看，馬林魚防護員也從休息區出來。有趣的是勇士二壘手歐比斯（Ozzie Albies）還親了一下佛泰茲的頭盔，讓這位菜鳥感受大聯盟溫馨的一面。

佛泰茲手感頗順擊出兩支安打，第7局勇士換了中繼投手史帝芬斯（Jackson Stephens），史帝芬斯登板第一球就歪得離譜，砸在佛泰茲的頭盔上，打出一個印記。佛泰茲說：「那球沒有打個正著，只是刮過我的頭盔，沒事的。」

後面一個打者內滾出局，佛泰茲跑上二壘，勇士二壘手歐比斯拍了拍佛泰茲的肩膀，又指著他頭盔上的印記，然後親吻了頭盔。佛泰茲賽後表示：「歐比斯是個有趣的人，對此只能報以笑容。」史帝芬斯後來也嘗到苦果，他同一局被索勒（Jorge Soler）轟了全壘打，因為佛泰茲在壘上所以成為兩分炮。

此戰砲火四射，馬林魚索勒轟出雙響炮，勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）、萊利（Austin Riley）首局轟出「背靠背」全壘打，然後歐蘇納自己再敲一轟也成為雙響炮，終場勇士6比3獲勝。