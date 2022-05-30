交友軟體App百百款，近日一名男網友發現，一名為「WorkHeart」的交友App，僅限台灣19所大學學生、47間企業、醫療院所及公部門員工有註冊資格，許多網友看到名單後，也忍不住自我調侃，「抱歉，是我不配」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，瀏覽臉書時，意外發現朋友分享一款名為「WorkHeart」的交友App，但僅限於官方認證的大學學生及企業員工才可以註冊，令他直呼，「這才是真正被認證該存在的大學吧！」

根據「WorkHeart」官網顯示，此款App主打高品質白領交友，每位用戶必須以學校或公司信箱進行驗證，以台灣的大學來說，總計有19所大學符合註冊資格，包括中國醫藥大學、中山醫藥大學、輔仁大學、中央大學、政治大學、成功大學、交通大學、中正大學、中興大學、中山大學、台北大學、台北科技大學、台灣師範大學、台灣大學、台灣科技大學、清華大學、陽明交通大學、陽明大學及台北醫藥大學。

企業方面則為中華航空、長榮航空、國泰金控、中信金控、玉山金控、第一金控、富邦金控、土地銀行、新光金控、台新金控、元大金控、台達電、鴻海、聯發科、群創光電、瑞昱、台積電、聯電、隆達電子、遠傳電信、中華電信、台灣大哥大、台泥、華信航空、台灣虎航及立榮航空等。另外，還包含部分醫院及公部門。

貼文曝光，引發網友熱議，「我國立高雄大學，竟然沒有？好吧！我就爛」、「我東海大學，我真無能」、「我國防醫學院醫學系，抱歉是我不配」、「我長庚大學醫學系，竟然無法玩這個App，嗚嗚」、「以後我會努力考進名單」、「這年頭果然還是學歷代表一切」。