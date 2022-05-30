在上海政府的支持下，據了解目前特斯拉上海工廠內的工人數量較4月復工復產初期有所增加，並已恢復到兩班制，但仍採取閉環生產，且產量已基本與疫情封閉前的產量持平，6月有望全面恢復到正常水準。

根據第一財經報導，從特斯拉上海超級工廠內部獲悉，目前特斯拉上海臨港超級工廠再增加一班工人，由原來的單班制增至雙班制，這也意味著特斯拉產能進一步提升。

回顧特斯拉上海廠從4月19日復工復產以來，由於人員限制和物流等因素，維持了1個月左右的單班生產，直到上周5月23日，特斯拉開始進行雙班生產，距離產能完全恢復又近一步。

相關人士透露，在政府的支持下，目前特斯拉工廠內工人數量較復工復產初期有所增加，兩班制仍採取閉環生產，產量已經基本與疫情封閉前的產量持平，6月有望全面恢復到正常水準。

另一位消息人士則說，目前物流已經基本恢復，可以保證生產供應，但是由於物流涉及到跨省疫情防控等多方面複雜因素，因此尚未完全恢復到疫情前水準。在疫情前，特斯拉採取三班制生產，每週產量接近2萬輛、日產超過2000輛。

而特斯拉原本預計5月中旬產能恢復到疫情前水準，但由於供應鏈問題，該計畫仍經歷數次延後。截至5月17日，特斯拉的整體產能利用率還僅恢復至45％。