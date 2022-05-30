全球疫情進入後期，各項產業都逐步回到軌道，但疫情對經濟的衝擊卻難以消化，曾因放空美國次貸危機而成名的電影大賣空（THE BIG SHORT）原型Michael Burry就警告，美國已經面臨消費衰退，當消費者支出持續下滑，將侵蝕企業獲利。此外，Michael Burry上周在推特上重提2008年金融海嘯時期的往事也成為市場熱議焦點。

綜合外媒報導，Michael Burry表示，美國人的儲蓄已經下降至2013年之後的最低水準，同時儲蓄率也是2008年的水準，然而信用卡債務卻以破紀錄的方式成長。換句話說，當美國人的負債變多，應急資金就會越來越少，導致生活支出減少，最終對企業獲利造成衝擊。

Michael Burry認為美國已經面臨消費衰退的危機，此事對整體經濟並不是一件好事。報導指出，通貨膨脹讓消費者可以自由分配的資金下滑，並選擇減少不必要的消費，導致整體經濟成長放緩。

值得一提的是，Michael Burry上周重提2008年金融海嘯的往事，在推特上發文表示，「如同我在2008年所說，這就看似目睹飛機墜落，讓人很難受也不有趣，我不會因此而笑。」被認為是在暗示當前狀況與2008年的狀況相似。

不過Michael Burry發出貼文後沒多久就刪除文章。去年底Michael Burry也曾發文指出，美國資本市場已經出現有史以來最大的投機泡沫，並警告崩盤之母即將來臨。