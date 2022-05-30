一架載有22人的尼泊爾客機29日上午起飛後失聯。

一架載有22人的尼泊爾小飛機29日上午失聯，尼泊爾軍方今（30）日表示，已經定位小飛機的墜機地點，並且公布小飛機解體、在山壁上斷成多截的殘骸畫面。

綜合印度新德里電視台（NDTV）、《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，尼泊爾塔拉航空（Tara Air）一架9 NAET雙引擎小飛機昨（29）日上午失聯後幾小時，就被發現墜毀在中部木斯塘（Mustang）地區的考旺村（Kowang）。

尼泊爾軍方發言人希爾瓦爾（Narayan Silwal）今日發布推文表示，救難部隊已經定位飛機失事地點，後續會再公布相關細節，他也在推特貼出飛機在山壁上斷成多截的解體殘骸畫面。

失事的客機為尼泊爾塔拉航空（Tara Air）9 NAET雙引擎小飛機，客機於當地時間29日上午9時55分自中部觀光城鎮波卡拉（Pokhara）起飛，預計10時15分降落卓姆索姆（Jomsom），不料起飛後15分鐘就失聯，機上含機組員在內共22人，包括4名印度人、2名德國人、13名尼泊爾籍乘客，以及3名尼泊爾機組員。

木斯塘地區居民昨日描述聽到不尋常巨響。

尼泊爾官方昨日派出直升機前往山區搜救，不過礙於山區降雪，晚間搜救行動中斷，今日清晨才又重新展開搜索。