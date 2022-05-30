李男在中信兄弟與味全龍的比賽中，高喊「不要打假球」等不實言論。（中職聯盟提供）

中信兄弟29日在洲際主場迎戰味全龍，比賽中卻有觀眾大喊「不要打假球」等不實言論，聯盟第1時間找到這名51歲的李姓球迷，並通報球團與警察到場處理，除將李男帶離，四平派出所也受理聯盟與球團對其不實言論提告，並將資料函送地檢署偵辦。

李男在洲際球場的比賽中咆哮大喊「不要打假球」等不實言論，聯盟第1時間展開尋找並將他請出球場，並報警處理，四平派出所所長張瑞元指稱，警方獲報後，立即到場將李男帶離，並抄錄其個人資料備查。

中職聯盟也公告，將對該名觀眾提告，同時永不得進場，中職聯盟會長蔡其昌也在臉書發文，他說：「我再強調一次，中華職棒珍惜每一位球迷，每個球迷都是我們的寶，但這種造謠抹黑的人，我們不需要，花錢也不代表你是老大！」

中職職盟也在比賽後協同球團一起到四平派針對李男不實言論提告，四平派出所依規定受理並通知該名球迷說明依程序送辦。張瑞元說，初步詢問李男，他並沒有據體事證可證實球團打假球，訊後也將相關資料函送地檢署偵辦。