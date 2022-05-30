官員們周日表示，歐盟在周日未能就俄羅斯石油實施禁運達成一致性共識，官員們將在周一和周二的峰會前夕努力取得進展，將討論內陸的中歐國家豁免問題。

研議中的石油禁運為對俄羅斯的第六輪制裁計畫的一部分。該計畫包括將俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)排除在SWIFT國際支付系統之外，禁止歐盟境內的俄羅斯廣播公司，將更多俄羅斯寡頭和個人加入黑名單，凍結其資產和禁止入境歐盟。

目前該一籃子的計畫都因匈牙利反對禁止俄油而遭到擱置，匈牙利稱石油禁運將對該國經濟造成沉重打擊，因為匈牙利很難從其它地方獲取石油，另外內陸國家捷克和斯洛伐克也表達同樣憂心。

歐盟有關石油禁運的談判已進行了一個月，但毫無進展。各國領導人希望在本次峰會上達成協定，以免在對莫斯科的制裁上出現分歧。

為打破此一僵局，歐盟執委會提議，禁令僅適用於透過油輪將俄油運入歐盟的國家，匈牙利、斯洛伐克和捷克將繼續在一段時間內可透過俄羅斯Druzhba管線接受俄油，直至有替代供應為止。

但歐盟官員指出，匈牙利在周日表示，希望能提高來自克羅埃西亞的輸油管產能，並希望能轉換到布蘭特原油的使用。