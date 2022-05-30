對於大多數股市投資人而言，現在的情況如臨深淵、如履薄冰，但對於精品業投資人卻是另一番光景。

在美國很可能正在走向衰退、那斯達克指數創下歷來最疲弱的百日表現，以及FAANG明星科技股光環盡失之際，由美國銀行彙整的信用卡和簽帳金融卡數據顯示，今年以來奢侈品消費額成長了14%。

雖然平日紐約證交所充斥著交易員抱頭苦惱的景象，但到了周末，同一個證交所則輪番上演Kanye West和Balenciaga等時尚品牌舉辦的時裝秀。

Balenciaga創意總監Demna Gvasalia上周末在紐約證券交易所舉辦時裝秀，這家精品時飾公司已經開始銷售定價800美元的紐約證券交易所品牌襯衫。

精品業的好光景或許早已有跡可尋。根據美國銀行所做的調查，2021年美國的奢侈品支出較2019年新冠疫情爆發前還高出47%，而珠寶消費則高出40%。報告指出，股市陷入混亂並未成為名貴商品消費的阻力。

美銀在最近出具報告中表示，許多投資人認為美國的奢侈品需求與股市表現息息相關，因為家庭財富有很大一部分與這類資產相關，但事實遠非如此。根據該銀行調查，在疫情爆發之前的10年間，奢侈品消費與標普500指數之間的相關性不到30%，而加密貨幣價格與奢侈品消費之間則一點關聯也沒有。

報告指出，對精品業而言，美國奢侈品顧客非常強勁的需求是2021年最大的助力，儘管現在總經情勢變得更為複雜，但這樣強勁的消費力仍然持續到2022年。高收入客群對奢侈品的需求正加速增長，我們認為這與社會重新開放，以及像是婚禮、節慶、假期等活動回歸有關，他們必須採購高檔商品的場合增加。

相較於精品業的意氣風發，沃爾瑪、Target等一般零售業則因為通膨不斷升高與供應鏈之亂受到重創。本月以來，沃爾瑪股價已經下跌超過18%，Target股價更大跌近30%，標普500指數本月以來下跌約3%。相較之下，LVMH股價僅下跌5.6%，Burberry漲逾8%，Coach、Kate Spade和Stuart Weitzman母公司Tapestry股價漲逾2%。

中國為了「清零」而停工停產仍引發一些擔憂，嚴格的防疫封控措施導致精品店暫時歇業，並導致要運往世界各地的商品滯留在中國港口。不過，Ferragamo執行長Marco Gobbetti日前曾表示，美國和歐洲的需求升溫，抵消了在中國的損失。此外，亞洲開始陸續解封，也將給精品業帶來一些喘息空間，他們也看好到了第三季，中國消費者在解封後的「報復性購物」需求。