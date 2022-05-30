愛情是人們一生中的追求，愛情能克服年齡、距離等所帶來的問題，每年5月20日是情侶們互訴愛意的好日子，有許多的情侶在當天攜手走進婚姻的殿堂，而台灣青年林少懷在愛情長跑6年後，決定為愛追隨到南京，與伴侶宋雪薇一同在南京打拼事業共組家庭。

這場跨越兩岸的愛情故事，起源於2016年的一場小旅行，來自南京的宋雪薇在台灣旅遊時，因緣際會下認識了林少懷，兩人一見如故，在相處的過程中更加了解彼此，2017年林少懷跨越海峽，來到宋雪薇的家鄉南京，兩人相互扶持合力創業，最初和一家畫廊合作，將藝術空間和咖啡相結合，後來決定開一家屬於自己的咖啡店，於是林少懷回到台北學習咖啡技術，宋雪薇則負責擬定商業計劃書，在2019年屬於兩人的咖啡店在南京正式開張。

南京「迴紋針」咖啡店。(圖／新華社提供)

「迴紋針」是咖啡店的店名，意在傳達出「咖啡和生活的迴形聯結」概念，希望咖啡店能將社區的人們聯結起來成為一個有人情味的地方，在兩人用心經營下陸續在南京開了四家分店，兩人的愛情也如同咖啡一般，越品越香，林少懷表示「剛來南京創業時，擔心人生地不熟會遭到冷落，但沒想到的是身邊的鄰居、顧客都非常熱情，給了他很多創業建議，也因為咖啡店認識了許多大陸朋友，讓他感到非常暖心。」

林少懷與宋雪薇共創咖啡夢。(圖／新華社提供)

對於林少懷和宋雪薇來說，愛是相互溝通扶持，因為彼此有共同的目標，在前進的過程上遇到的挑戰也能轉換為愛情的養分，而他們所經營的咖啡館也是兩岸創業連結的一種形式，無論是事業或是婚姻家庭，都因愛而完整且美好。