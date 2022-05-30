每個人都有自己的負面情緒，但大家都會怎麼去排解呢？有些人能將情緒成功分散在其他事上，但有些人卻選擇把氣出在與自己親密的戀人身上，尤其是以下３星座，真的要好好自我反思了！

#獅子座

天生具火爆脾氣的獅子座為火象星座之一，對於任何對自尊心造成威脅的事，絕不會選擇隱忍，而且面子對獅子來說十分重要，且多難以消化負面情緒，若戀人沒即時安撫，就會將氣轉移到他們身上，不過獅子主要在於發洩，拿戀人出氣並非本意啦！

#牡羊座

牡羊座生氣會很失控，但冷靜下來會非常懊悔。(圖/翻攝自觸mii)

牡羊座的性格也是脾氣不小的，過於糾結一些不開心的事，常常把自己搞到崩潰！若真的惹到他們情緒失控，不管什麼場合或什麼人，都會成為牡羊發洩的對象，但當情緒一消，他們會非常懊悔自己的行為，用其他行動去彌補過錯，不過重蹈覆轍機率高。

#天蠍座

天蠍座真實的情緒只會在信賴的人身上展露。(圖/翻攝自觸mii)

在感情中天蠍座有強烈的佔有慾，遇到挫折時都希望能獲得戀人的安慰，情緒也只展現給自己信賴親近的人，所以常在戀人面前卸下防線，表現真實的心情狀態，但就是因為太常將負能量倒在戀人身上，所以在無形之中已成為對方的傷害。

包容是情侶間必要的存在，但有沒有限因人而異，若太多負能量在情侶間圍繞，會造成雙方感情巨大的傷害，所以也要懂得找到對的方法去釋放自己的脾氣，別最後把戀人嚇跑了！