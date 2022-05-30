繼昨天基隆「大麥」麥當勞熄燈後，開業10年的新北中和連城店也宣布關閉，一名網友貼出「中和連城分店」公告，已經於昨日（29日）下午2時起結束營業，讓許多在地人震驚，也感到不捨，因為該店鄰近中和高中，充滿許多人的高中回憶。

麥當勞貼出公告，中和連城店結束營業。（翻攝自 我是中和人臉書）

「又收了一間！」一名網友在臉書「我是中和人」發文，指麥當勞中和連城店悄悄在門口貼出公告，5月29日下午14時結束營業，「感謝大家過去的喜愛與陪伴，希望未來繼續支持中和、土城區域的麥當勞，我們後會有期」。

該消息也被轉發到PTT，讓許多網友驚訝麥當勞中和連城店停業消息來得太突然，「知道的時候已經結束營業了」，有人說，店內原本有三層樓，前幾年把三樓封起來只留廁所，透露中和連城店10年前開幕時，是要為未來捷運萬大線做準備，沒想到捷運「中和高中站」還沒蓋好就結束營業，現在40萬人口的中和區只剩4間麥當勞。

對於一天內2間麥當勞結束營業，網友紛紛留言：「這間開10年就收了」、「好難過！我很愛這家的地點啊」、「也收得太突然了吧」、「這件生意看似不錯耶，每次路過都不少人在等，居然收起來了」、「以前高中下課都會去買大薯吃」、「過去好幾個大型考試都在那裡直接吃三餐，好多回憶在那」。