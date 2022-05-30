台北市中小學生陸續打完疫苗後預計端午節假期過後的6月6日恢復實體上課，其他縣市有可能陸續跟進。校長團體主張6月6日起有條件恢復實體課程，讓學生打疫苗、考期末考及辦畢業典禮；不過教師團體則主張，教育部應下令中小學比照大專院校，遠距教學至期末。

全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，端午節假期過後，許多學校安排學生打疫苗，還有期末考及畢業典禮也接著來，因此他認為可以有條件恢復實體課程。

張信務進一步指出，有條件恢復實體課程讓學生將學期末該辦的事辦完後，縣市再依地方或學校區域的疫情狀況，決定是否繼續實體課程或遠距教學到學期末。不過他認為，現在中南部疫情正在往上走，建議這些縣市還是暫停實體課程，繼續遠距教學。

全國教育產業總工會今天發布新聞稿要求，教育部應下令中小學比照大專院校，遠距教學至期末，才可避免大量學生在被感染。

全教產質疑，若國小學童打完一劑疫苗就可恢復實體上課，那為何國中到大學學生打了至少兩劑以上疫苗，當初為何也要停實體課？難道國小學童打完一劑即可迅速產生更多之抗體？而且，恢復實體課後，1個學生確診就要停課3天、停停上上、上上停停之噩夢又將來臨，此惡性輪迴將天天上演。

全教產指出，若恢復實體課後，由於學生怕被傳染仍可請防疫假，為了維護居隔與請防疫假學生之受教權，須採取混成教學（線上、實體同步教學），但教育部有給足了教學現場齊全的配備了嗎？

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，遠距教學成效不好，加上有些家長因為工作關係，無法長時間陪小孩在家裡，因此她主張就恢復實體課程，然後由政府及學校教導學生如何正確地與病毒共存。