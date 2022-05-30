利用天文望遠鏡觀察星體。（東勢林區管理處提供）

夏季星空最著名的獵戶座，民眾找到腰帶上那三顆星嗎？（東勢林區管理處提供）

講師教學經驗豐富，神秘的天文知識配上風趣的談吐，深受民眾歡迎。（東勢林區管理處提供）

八仙山自然教育中心7月29至30日將舉辦2天1夜的「森森夏日浪漫星空」天文研習，此次地點位於大雪山國家森林遊樂區，其位處於暖、溫、寒三種森林帶，具有獨特林相且為許多野生動物的棲息環境，同時請到台灣第一家天文主題書店「仰望書房」店長施逸昕擔任講師，歡迎民眾把握機會報名。

東勢林區管理處表示，各個民族都會仰望星空，星體的運行與人類的生活密切，影響著氣候、農業、航海、通訊及科技，八仙山自然教育中心7月29日至30日舉辦「森森夏日浪漫星空」天文研習，帶領民眾認識天文的重要，及觀賞星空的美。

這次天文研習地點位於大雪山國家森林遊樂區，其位處於暖、溫、寒三種森林帶，具有獨特林相且為許多野生動物的棲息環境；此外，2500公尺以上的夜空光害及雲層較少，在天氣條件許可下，抬頭就可以裸眼觀察到滿天星空，民眾在大雪山的夜晚除了可近距離觀察野生動物的樣貌與行為，也能欣賞浪漫的星空景緻，是難得的視覺饗宴。

活動邀請到台灣第一家天文主題書店「仰望書房」店長施逸昕擔任講師，將於夏季辦理兩天一夜觀星研習，培養民眾觀星技能，如認識星體的運轉規則、聆聽古代東西方詮釋天象的有趣故事，於戶外親手操作天文望遠鏡及雙筒望遠鏡觀星，拉近與自然的距離。

東勢林區管理處指出，本次活動限額30人，對象為18歲以上民眾，報名時間為即日起至7月4日，報名費用每人5900元，兩人報名7800元，三人報名1萬500元，歡迎對天文有興趣的民眾至「台灣山林悠遊網」，於「自然教育」分頁點選「八仙山」專業研習，或於Facebook搜尋「八仙山國家森林遊樂區暨自然教育中心」了解詳情。