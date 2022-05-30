大陸各地正積極推出促消費政策，據中新經緯不完全統計，截至目前，已有包括廣東、山西、貴州等多地相繼發放消費券，覆蓋多個重點領域。其中，大多圍繞家電、汽車相關，比如買電器打85折以及購車給予補貼等舉措紛紛出籠。

26日發布的《深圳市關於促進消費持續恢復的若干措施》提出，對消費者購買符合條件的手機、電腦（含平板電腦）、耳機、音響等產品，按照銷售價格的15％給予補貼，每人累計最高2000元（人民幣，下同）。

該政策還稱，在5至8月期間，對購買符合條件的電視機、空調、冰箱、洗衣機等家用電器，按照銷售價格的15％給予補貼，每人累計最高2000元。

此前，廣東省表示，鼓勵各地發放消費券，用於零售、餐飲、文旅、住宿、體育領域消費，活躍消費市場。其中，粵東西北各市發放消費券不得少於500萬元，鼓勵粵東西北各市加大消費券發放額度，超出基礎部分按70％比例補貼。

貴州也將於今（30日）啟動發放1.4億元零售文體和餐飲消費券，主要分為「零售文體消費券」、「餐飲消費券」兩大類。

針對買車給補貼，近日，吉林長春發布政策稱，將面向在該市購車的個人消費者發放5000萬元汽車消費補貼，持續至9月21日。

湖北省發布政策稱，報廢舊車並購買新能源汽車的補貼8000元／輛、購買燃油汽車的補貼3000元／輛；轉出舊車並購買新能源汽車的補貼5000元／輛、購買燃油汽車的補貼2000元／輛。

深圳提到，對新購置符合條件新能源汽車並在深圳市內上牌的個人消費者，給予最高不超過1萬元／台補貼。

山東青島提出，購買汽車時按照不同車型不同價位，可以享受3000-10000元的一次性補貼。

浙江寧波也推出了汽車消費券，共分為滿10萬元減3000元、滿15萬元減5000元兩種，適用線下購置新車消費場景。

23日，大陸國務院常務會議上決定，階段性減徵部分乘用車購置稅600億元。中信證券指出，政策力度超市場預期，購置稅減免是拉動汽車銷量最有效的政策之一，有望拉動100萬-200萬乘用車新增需求。