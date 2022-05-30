文化內容策進院（文策院）於今30日舉行第一、二屆董監事交接典禮，新任董事長彭俊亨（右）將與第一屆董事長丁曉菁（左）交接，並由文化部長李永得（中）擔任監交人。（李欣恬攝）

文化內容策進院（文策院）於今30日舉行第一、二屆董監事交接典禮，新任董事長彭俊亨將與第一屆董事長丁曉菁交接，並由文化部長李永得擔任監交人，並頒發第二屆董監事聘函。彭俊亨表示，他像是棒球的中繼投手一樣，要接續丁曉菁打下的基礎，延續任務。

彭俊亨表示，文策院第一屆董監事是開疆闢土，「要訂定很多規章制度，也要回應外界需求，中間還經歷辦公室搬遷，備極艱辛，奠定很多基礎，曉菁就像棒球場上的先發投手，我是中繼投手，不能把先發的成果搞砸，要怎麼在賽局創造好的成績，我要在原有的成果和基礎上，和這屆董監事一起努力。」

彭俊亨表示，文策院作為行政法人，有很清楚的公共任務和組織目標，「不管是在產業化，或是在國際化、資源整合、策略目標等，怎麼將文策金融投融資體系制度建構得更完整，讓多元資金挹注，原生的文化內容產量和品質可以提升，IP可以多元運用，並在全球市場裡面做好布局和行銷，結合文化科技，把基礎工作做好，並提供產業界必要的資訊，這些工作都是文策院同仁後續要努力加油的事情。」

關於院長人選，彭俊亨表示，十分肯定現任院長李明哲的表現，而近期也會快速召開董事會，並尊重董事會決議的事情。