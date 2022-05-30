花蓮自強外役監獄周姓戒護科長遭毆事件驚傳案外案，花監內部疑有人協助串改考績，協助具暴力背景邵姓受刑人從花蓮監獄獲准至自強外役監服刑。花蓮地檢署表示，目前已介入調查。 （資料照）

花蓮自強外役監獄周姓戒護科長今年2月遭劉姓、黃姓男子駕車追撞並被鋁棒痛毆成重傷，經檢方追查，發現2人因邵姓受刑人返家奔喪因疫情遭駁回，進而在外尋仇教訓周，迅速起訴2人，並分案偵查幕後教唆的邵男，不過驚傳出案外案，花監內部疑有人協助串改考績，協助具暴力背景邵從花蓮監獄獲准至自強外役監服刑。對此，花監回應，靜待司法偵辦；花蓮地檢署表示，目前已介入調查。

周男今年2月15日晚間駕車載妻小返家途中，於停等紅綠燈時，遭19歲劉男開車載18歲黃男從後方追撞，雙方下車查看並短暫交談，怎料劉突然揮拳痛打周，黃則從車上拿出鋁棒及辣椒水在旁攻擊，造成周左手骨裂、頭部擦挫傷送醫，車上妻小則被噴到辣椒水，且飽受驚嚇。

劉、黃2人事後到派出所自首，並向警方稱因對方態度不佳才動手打人，不過檢方認為案情不單純，經大規模調閱現場監視、分析2人犯罪手法等，才發現2人因人在自強外役監服刑的邵姓男子，日前申請返家奔喪被周男以疫情為由駁回，於是在外替他出氣。

檢方4月已將劉、黃依殺人未遂罪嫌起訴，並求處有期徒刑8年，並分案偵查邵男涉嫌教唆殺人未遂事宜，不過偵查期間發現，具暴力背景邵，2015年8月間持制式手槍尋仇，槍殺高姓男子被法院依殺人未遂罪判處12年6個月徒刑，短短幾年間，竟能從花蓮監獄獲准到自強外役監服刑，質疑內情恐怖單純，將一併查明。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷表示，邵姓被告涉嫌教唆殺人未遂部分，已於4月初分案偵查；另有關邵姓被告其他涉嫌部分，檢察官亦會一併查明，不過目前案件均在偵查階段，因涉及偵查不公開原則，細節暫無法說明。

對此，花蓮監獄表示，內部調查後已初步進行行政處分，並提供檢調相關資料，目前地檢署介入調查，因涉及偵查不公開，不便多作回應，尊重司法偵辦。