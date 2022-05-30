【愛傳媒特約記者吳思賢報導】在新北市最繁華的都會區，居然出現野生大型鳥類，讓路過的民眾都驚嘆：板橋真的不一樣了。

新北市板橋區的人口密度每平方公里有2.4萬人，查資料可知，板橋區是全台所有鄉鎮市區之中人口最多的行政區，也是全國唯一符合省轄市人口門檻（即50萬人）的三級行政區，板橋區的人口甚至多於全國半數以上的縣市。

板橋區的社後地區，就是中正路靠近民權路與國光路這一帶，是板橋開發最早的地區之一，所以住宅多、綠地少，新北市板橋區的戶政事務所就在附近，知名觀光景點林家花園也在不遠之處。

在這麼繁華的地方，5月29日星期日晚上，居民發現一棟社區大樓門口的前庭綠地，居然出現了一隻野生大型鳥類，而且走來走去、旁若無人，連民眾靠近拍照也大方接受，不太閃躲，讓許多路人都驚訝不已。好奇的民眾也都隔著適當的距離拍照或錄影，沒有打擾這位嬌客。

原來這隻大鳥，就是俗稱大笨鳥的黑冠麻鷺。被稱為大笨鳥，是因為黑冠麻鷺不太怕人，而且常常在定點很久都不離開。黑冠麻鷺過去幾年在都市偶爾會被發現，但通常都是出現在綠地比較廣闊的校園、大型公園，或是河濱公園，例如台灣藝術大學就常常出現黑冠麻鷺，校內師生已經見怪不怪；而過去還有民眾在板橋河濱公園發現長時間都不太移動的黑冠麻鷺，還誤以為是受傷的老鷹，連忙通報新北市動物保護防疫處，動保處到場才發現是黑冠麻鷺，而不是保育類的老鷹，動保處也提醒民眾遇見野生動物，記得要遵守不接觸、不餵食、不驚嚇的「三不」原則，才能與野生動物和平共處。

黑冠麻鷺雖然不算罕見，但是在都會新的中心點出現，仍然算是生態保育的福音，一方面顯示黑冠麻鷺等野生動物越來越多，另一方面也顯示都會區中綠地增加了，而且這些綠地比較沒有受到污染，所以有蚯蚓等各種昆蟲或小型動物，才會吸引黑冠麻鷺前來拜訪。