女星楊小黎月中確診新冠肺炎，她經10天的隔離休養後，終於轉陰、解隔出關，不過楊小黎仍有低熱、疲憊的症狀，未料，她稍早在臉書透露：「出關之後就一直反覆發燒、胸悶，恢復的（得）沒有很好」，她昨天拍戲就反覆發燒、胸悶、嘔吐、吸不到氣、胸痛，楊小黎直接在拍攝現場癱軟，被緊急送醫，她自責說：「耽誤了工作真的很抱歉，也嚇到現場所有的人，不好意思給你們添麻煩了。」

楊小黎日前確診新冠肺炎，出現反覆發燒、咳嗽、胸悶、頭痛、蕁痲疹、全身痠痛、喉嚨乾等症狀，讓她無奈表示：「好像吃了Omicron全餐」，所幸楊小黎經10天的隔離休養後，終於在25日轉陰、解隔出關，並已重回劇組拍攝。

楊小黎也首次加入八點檔，還為戲剪去長髮，不過，她今（30日）卻發文透露：「確診出關之後就一直反覆發燒、胸悶，恢復的（得）沒有很好」，幾次的工作都是在發燒跟吞退燒藥之間撐完，而楊小黎昨一早拍戲就不太舒服，中間反覆發燒了幾次，撐到了晚上突然嚴重胸悶、嘔吐、吸不到氣、胸痛，楊小黎在拍攝現場癱軟，被緊急送往急診。

面對身體亮紅燈，楊小黎表示：「今天狀況還是不太好，家人會送我到醫院去做檢查，耽誤了工作真的很抱歉，也嚇到現場所有的人，不好意思給你們添麻煩了」，她表示，接下來的工作會依檢查出來的狀況安排，楊小黎自責說：「一向都非常會撐的我，這次真的撐不下去真的很抱歉，但我會盡力的康復，履行身體狀況可以負荷的既定行程」。

楊小黎的媽媽表示，小黎早上已經視訊問診，後來還是去找中醫把脈，確定身體狀況再拿藥，下午也會帶她去胸腔內科好好檢查一下，「主要是反反覆覆的在發燒，然後常常吸不到氣，真的很讓人心疼」。