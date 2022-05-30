台灣曾經在2004年爆發一波監所靜脈注射毒品受刑人感染人類免疫缺乏病毒（HIV）疫情，疾病管制署自2006年起在全國推行減害計畫，除有效減少靜脈注射海洛因者的HIV感染率之外，國家衛生研究院也發現，減害計畫實施一年後，海洛因初犯率雖有顯著下降，但會增加其他毒品的初犯率。

國衛院神經及精神醫學研究中心主任陳為堅，今日公布其領導的跨機構團隊研究成果，發現減害計畫實施一年後，可看到海洛因初犯率水平的下降，每10萬人中減少22.37名初犯者。不過，減害計畫並未改變甲基安非他命初犯率在這段期間的逐年增加趨勢，也未改變搖頭丸初犯率在這段期間的逐年減少趨勢。

疾管署為控制2004年監所感染HIV的疫情，自2005年起推行三管齊下的減害計畫，包含擴大原有的衛生教育、清潔針具交換與美沙冬替代療法，從每年通報的HIV新感染個案來看，靜脈注射毒品使用者所佔的比率從2004年的40.8％，2005年來到最高的71.6％，2006年開始下降到63.0％，2007年到38.4％，到了2010年則不到一成 (6.5％)。

陳為堅團隊好奇，減害計畫實施後是否也對非法藥物初犯率帶來顯著影響，因此以執法單位年度例行通報中清理出2001到2017的各年度全國非法藥物初犯率，並使用間斷時間序列分析來評估不同年度的初犯率，發現在三種最常見非法藥物：海洛因、甲基安非他命、與搖頭丸中，這17年間只有海洛因的初犯率在全國性減害計畫實施前後產生統計上的顯著下降，降幅為每10萬人22.37名初犯者。

陳為堅說，若依不同年齡分層來分析，這種顯著降幅只在40歲以下的年齡層出現。相對地，減害計畫並未改變甲基安非他命初犯率在這段期間的逐年增加趨勢，也未改變搖頭丸初犯率在這段期間的逐年減少趨勢。

這項實證資料分析結果可看出不同非法藥物初犯率彼此間可能出現的「犯罪轉移」，當海洛因的初犯率下降，其他毒品，像是甲基安非他命與愷他命的初犯率則可能增加，這項研究結果也提供警政與衛生單位思考評估現階段的毒品防制策略，除了針對海洛因的三管齊下減害計畫，尚需其他的防制策略來因應。

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