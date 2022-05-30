美國德州爆發尤瓦迪槍擊案之後，舊金山巨人總教練卡普勒（Gabe Kapler）對此感到憤怒，宣布拒絕參加賽前國歌，直到政府做出改善為止，這有些類似黑人球員為了伸張非裔民權的國旗陳抗。卡普勒說：「我不會參加國歌演奏，直到我覺得國家的方向有所改善。我不期待這能改變什麼，只是我感覺必須踏出這一步。」

2020年爆發的美國黑人佛洛伊德（George Floyd）遭警察逮捕致死案，引發美國職籃NBA球員的陳抗，他們在賽前國歌單膝下跪，當時在棒球界沒有那樣大的波瀾，卡普勒仍與隊上的4位球員響應陳抗。這次的槍擊案受害者是無辜學童，卡普勒再次站出來呼籲政府改革。

卡普勒發表一篇729字文章重話批評警方的無能，他們荷槍實彈、每年領取市府大筆預算，這次卻拖延超過1小時才解決槍手。一些政客更是異想天開，提議把教室上鎖，給老師配發槍械來保護學生。卡普勒感嘆美國是唯一會屢次發生這種大規模槍殺案的國家，讓他無法說服自己繼續在國歌演奏時乖乖脫帽肅立。

同樣在舊金山的NBA勇士總教練科爾（Steve Kerr）公開聲援卡普勒：「我一向支持和平陳抗，卡普勒表達自己的意見是很好的事，我認為每個人都該用自己的方式有所作為，表達自己對此事的挫折、不滿與憤怒。」