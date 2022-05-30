選戰將近，外傳身兼黨主席的蔡英文總統27日曾邀集行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等高層開會，針對桃園市長、新竹市長人選交換意見。

市長鄭文燦30日受訪，有媒體問及27日的高層開會內容，是否論及新竹市長林智堅參選桃園的議題？鄭文燦反駁，官邸會議以防疫為主，至於媒體外傳有談到選舉的部分，他直呼，不知道報紙怎麼報導的。

鄭文燦說，目前選對會還沒有針對桃園市的市長人選開會，表定的行程應該會在6月底，不會提早也不會延後，會按照這個期程來提名。

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