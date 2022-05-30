上季SBL拿下12勝18敗、排名第4成績的高雄九太科技籃球隊，30日卻驚傳無預警解散的噩耗，全體隊職員已在27日接到球隊解散通知，卻到30日才發布官方聲明宣布，不過這次九太短暫「復活」僅僅3個球季又告解散，只能說相當令人惋惜。

九太科技前身是1997年成立的大華建設籃球隊，2000年12月正式改名九太科技，且成為SBL創始球隊之一，可惜僅短短打了一季，就告轉手讓給東森羚羊，接著改名米迪亞、金門酒廠，直到2019年8月重新回歸九太科技，留下34勝68敗戰績。

如此一來，上季因為疫情提前宣告不打季後賽就落幕的SBL，就只剩下裕隆、台啤、台銀與璞園4隊，SBL的未來也越來越黯淡，畢竟夾在PLG與T1聯盟兩大職籃聯盟之間，SBL上季本來就逐漸失去關注度與人氣度，如今看起來更是岌岌可危了。

目前傳出九太科技解散的主因之一，在於先前領隊視訊會議期間鬧到不歡而散，至於九太球員的未來去向，還有合約的球員「可能」交由台啤接管，沒有合約球員投入自由市場，就看其他球隊是否有招攬他們的興趣，期望可以繼續延續球員生涯。

九太官方聲明稿如下，「九太科技籃球隊自2019年8月28日宣布接手金門酒廠隊，在台灣籃壇谷底時挺身而出，扶植國內籃球運動，經歷三屆SBL賽季，如今台灣籃壇蓬勃發展，職業聯盟各隊數量增長，九太科技籃球隊已完成階段性任務，決定自第19屆賽季結束後解散球隊退出SBL，日後將以其他方式繼續對台灣體育界盡一份心力。

九太科技籃球隊感謝所有的贊助商，以及從籃壇谷底時一路支持相挺的球迷，九太目前不考慮加入其他籃球聯盟，球員一切依照合約處理，球團將會提供離隊同意書，球員成為自由球員，能夠自由轉隊，九太科技籃球隊予以祝福，期待球員能夠在籃壇一展長才。」