國民黨台北市議員鍾小平30日召開記者會公布台北市長第5選舉區（中正萬華）民調結果，他表示，「得中正萬華者得台北」，中正萬華是選戰勝負的指標，民調結果令人詫異，若民進黨推派前副總統陳建仁，泛綠票比較保得住，且若疫情趨勢下去，他認為民進黨應有打算換人，直指衛福部長陳時中參選機會極小。

鍾小平說明，松山信義、大安文山是國民黨的優勢區，士林北投是民進黨優勢區，內湖南港是黃珊珊的優勢區，剩下的中正萬華大約是藍綠的平均數，歷年來選總統、台北市長，「得中正萬華者得台北」，中正萬華是此次選戰勝負的指標，因此委託艾普羅進行台北市長正式民調，民調結果令人詫異。

針對蔣萬安、黃珊珊、陳時中對戰，鍾小平說，蔣萬安支持度23％、黃珊珊21％、陳時中19％，陳時中不管是快篩、疫苗等問題，陳時中民調開始下降，因此他參選台北市長的機率是下降的。

鍾小平接著說，有趣的是，當民進黨換成陳建仁，蔣萬安23％、黃珊珊19.5％、陳建仁19.5％，陳建仁如果代表民進黨選台北市長，泛綠票比較保得住，陳時中比較守不住，大量流給黃珊珊。

鍾小平分析，中正、萬華有顯著差異，中正區26.7％支持蔣萬安，18.6％支持陳時中，16.9％支持黃珊珊；萬華區部分，黃珊珊衝到衝到第一名，黃珊珊支持度24.2％，陳時中20.7％、蔣萬安20.6％，萬華還是國民黨較弱勢區，中正則是國民黨比較強的地區，雖然蔣萬安微幅領先，但在中正萬華戒慎恐懼。

鍾小平指出，疫情如此嚴重，每天100多人死亡，若此趨勢下去，認為民進黨應該有打算換人，「陳時中參選機會極小」，將密切觀察前交通部長林佳龍與陳建仁，後續再做林佳龍的民調。

該民調委託艾普羅，以設籍在北市中正區及萬華區，年滿20歲以上的選民為調查對象，調查日期為今年5月24到27日，調查時間為18點至22點，採用電腦輔助電話訪問系統(CATI)，結合訪員、電話系統及電腦調查方式進行調查，以中華電信資料庫加上末2碼隨機方式進行抽樣，共計完成1073份有效樣本。在95％的信心水準下，全體受訪樣本的抽樣誤差在正負3.0％內。