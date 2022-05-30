新北中和2歲男童為國內首例兒童新冠肺炎重症個案，搶救6天後仍於4月19日病逝，男童父昨在臉書貼文質疑「消失的81分鐘發生什麼事情？」向政府討真相，綠營議員今在議會總質詢要求市府公布通聯與對話紀錄，對此，新北市長侯友宜表示，每條生命都是寶貴，身為市長他會竭盡所能挽回每條生命，每個逝去生命都令我們傷痛，未來一定會用更周全方式保護，不讓生命留下遺憾。

市議員廖宜琨質詢表示，男童父想知道的是「消失的81分鐘發生什麼事情？」，中央他不管，只想知道地方流程怎麼對話，強調疫情不分藍綠政黨，希望問題不是出在新北市，要求市府公布雙方的通聯與對話記錄。

廖宜琨並以北市議員徐巧芯紅線違停引發的罰單爭議為例，認為避免各說各話 應將證據開誠布公才能讓大家知道狀況及接線人員怎麼回覆，較能夠取信於民；市議員彭佳芸認為，市長一直以來給人愛民如子感覺，但事實是不管中央與地方說法，家長都是不滿意，希望市長能公開通聯的過程。

市議員鄭宇恩追問，男童父前後後4通撥給119的電話，81分鐘才等到車，想知道當時未能及時送醫的原因及市府具體改善作為；市議員鍾宏仁則認為市府執行不周延，未橫向聯繫，中央與地方都要深自檢討。

衛生局長陳潤秋表示，對於此事大家都感到非常傷痛，並極力檢視相關流程， 希望能減少類似案例再度發生並防範，強調大家都在傳染病防治法規範下盡量救治病患，中央先前也已公布了當天的時序，衛生局會持續與家長溝通並進行關懷；消防局長黃德清說，消防局都依照中央指引執行，接到報案後就積極執行，事後中央已改變相關指引。