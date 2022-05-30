2020年尹始，全球在受疫情影響之下，各行各業受到的衝擊甚巨，紛紛都進行大幅的轉型升級，然而疫情雖然改變了大部分人的生活習慣，但仍有些產業因為疫情，反而相關需求劇增，進而呈現逆成長的狀態，其中像是電商產業，運輸產業，保險產業等，皆是因為疫情影響，而備受關注。

然而，在天津則是有那麼一家備受關注的台資壽險公司的天津分公司，在疫情期間，為無數天津市民送去了貼心保障。而這間公司就是陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司，也是第一家海峽兩岸合資壽險公司。伴隨著公司的發展壯大，其中有一支業績驚豔的臺籍經理團隊，也在努力向上生長。

說起這一支台籍經理團隊，就不能不提到在兩岸臺青圈被尊稱為“大Mike哥”的楊仲豪。來自基隆的他，於2002年入職臺灣的國泰人壽公司，2008年調任到上海陸家嘴國泰人壽總部，2010年通過總部遴選，並來到天津協助籌建天津分公司，是大家口中名副其實的國泰人壽“元輔重臣”。目前擔任天津分公司耀華營業區總經理的他，因其豐富的兩岸保險市場的歷練經驗，進而成為他從業的重要優勢。現在他不僅是“楊經理”，負責提供給社會各階層人士所需要的醫療、教育、退休養老以及資產傳承規劃等，同時更是“楊老師”，負責公司的專業培訓課程授課，為保險業培育優秀人才。楊仲豪表示，隨著大陸綜合實力的不斷增強，保險市場仍然有巨大潛能，保險行業的發展也對保險從業人員的“高專精”素質提出更緊迫的要求。他願意與同仁一起努力，把陸家嘴國泰人壽打造成“高專精保險人才的搖籃”。

“我去過大陸幾乎所有的大城市，我喜歡天津幸福的生活節奏，也喜歡她的四季分明，能感受冬天的白雪和春秋的繽紛，我眼中的天津是最宜居的城市！可以很自豪的說天津是我的第二故鄉，希望在天津築起我下半輩子的美麗人生。”來自台灣台中的溫嘉慈發自肺腑的説出對天津的歸屬感。

然而促成溫嘉慈到天津的緣分，則是要從一次再普通不過臺灣街頭的問路，讓她結緣了被天津公司派去臺灣出差的先生；也是這樣一次的緣分，促成了一段跨越海峽的戀情，讓她“漂洋過海來嫁你”。溫嘉慈，是天津臺青會的“總幹事”，也是天津臺青志願服務隊的隊長。熱心公益、勤奮幹練、活力無限，她是臺青們公認的“大姐頭”人物。其實她俠義也重情，2014年她從臺灣臺中市來到天津與先生成家，夫妻同心打拼事業站穩腳跟。“回想剛到天津不認識半個臺灣人，到現在和大家成為最親近的家人，特別感恩。選擇天津為來到大陸的第一站，也是我的最後一站。”

選擇保險業，是因為遇到了一位臺灣前輩好領導，成為了她的領路人。同時，保險業也很符合她樂於付出，善於助人的性格，使命感加上對保險的認同，使她決定進入保險行業，2020年入職天津陸家嘴國泰任團險經理。團險是為企業量身打造適合的險種產品，為企業員工提供保障。從業兩年，她堅持著自己的理想和熱愛的事業，用真心和耐心對待每一次服務。有時出現理賠，她都非常認真的服務，也更認識到了保險的重要性，同時也感受到當客戶的家庭或工作出現變故，她能守護在身邊，解決問題，成就感油然而生。

溫嘉慈說，一路走來實屬不易，最重要的就是要帶著一顆“感恩的心”。她多次組織臺灣青年開展眾籌幫扶專案，為天津一些康復機構的弱勢群體送去關愛，她與臺青小夥伴們，用實際行動書寫著“兩岸一家親”的故事。“進入保險行業，讓我有更多機會回報社會，也讓我在保險領域發光發熱，更讓我的視野更開闊。我堅信只要朝正確的方向前進，總會達到自己的目標。”

當然一支優秀的台灣經理團隊，也不僅僅只有楊先生與溫女士而已，還有一位跨界演出的大帥哥，他就是來自台灣雲林的林心宏，早在2014年就從臺灣雲林前往到大陸，隨後則是在成都、蘇州、上海等地工作幾年後，進而來到天津定居。

深耕“鎢鋼刀具”這個領域多年的林心宏，之前則是在天津北辰區經營一家生產銷售整體式鎢鋼刀具的企業。隨著傳統行業的轉型與發展，一直也是他在疫情期間思考的問題。一次的因緣際會，讓他結識了“陸家嘴國泰”，當下則是“有一種千里馬遇伯樂的感覺”。他果斷的勇敢的選擇轉行，想趁自己還年輕，能夠多去學習新的知識，嘗試新的挑戰。讓他覺得陸家嘴國泰不僅僅是一個保險公司，更能成為了客戶生活中不可或缺的朋友。“不僅是產品的保障，還有企業對社會的責任，更有助力年輕人追逐夢想的擔當。讓你感受到在做保險的同時，人生還有更多可能性。”

對於希望來大陸發展的臺灣年輕人，他想說：“大陸確實有更多的機會和更廣的平臺，但是一定要靠自己一步一個腳印去打拼。找一個感興趣並願意為之努力的目標，不論遇到什麼考驗，都能不忘初心，堅持奮鬥，就一定可以實現夢想！”（文：林洛安）