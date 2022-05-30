72歲男子在在月台上行竊正在閉目念經的女子手邊提包。（翻攝畫面）

26歲男子趁櫃檯人員不在時竊取收銀機內的現鈔。（翻攝畫面）

捷運警察隊統計，疫情期間，每日旅客運量仍高達140萬人次，今年1月至4月發生竊盜案件共8件，警方均循線偵破，並分析原因均為旅客或商家疏忽大意，讓隨身物品脫離視線，使不法之徒有機可乘。

警方表示，72歲王姓男子今年4月23日晚間進入捷運大坪林站，趁著被害女子坐在月台椅子閉目唸佛經，偷偷摸摸靠近，將女子的提袋整個拿走，直到列車進站，女子睜開眼睛才發現提袋已經不見。

另外，5月3日，26歲呂姓竊賊在捷運台北車站，趁著店員不在櫃檯，竟囂張地打開店家收銀機，竊取放在裡面的2萬多元現金，捷警隊調閱相關資料比對，日前查緝嫌犯到案，並移送轄區分局偵辦。

捷運警察隊呼籲，民眾搭乘捷運要注意隨身攜帶的物品，並保持在自己視線範圍內，勿因疏忽而讓歹徒有機可乘，若發現可疑之人或遭不法侵害可立即向捷運警察、站務人員或保全反應，或撥打110報案電話。