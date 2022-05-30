烏克蘭馬立波（Mariupol）亞速（Azovstal）鋼鐵廠

在俄軍槍林彈雨強攻下，烏克蘭馬立波（Mariupol）亞速（Azovstal）鋼鐵廠雖已淪陷，但就在俄軍攻占前，亞速營（Azov Battalion）共同創辦人庫帕拉什維利（Giorgi Kuparashvili）在千鈞一髮之際，逃脫了這人間煉獄。

據《每日郵報》（Daily Mail）30日報導，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）說，當時烏克蘭動用老式蘇聯直升機從俄羅斯的防空系統突圍，以運送救援物資並接走傷員，但其中已知至少有兩架直升機被擊落。

而44歲的庫帕拉什維利在死守亞速鋼鐵廠近3個月後，因和俄軍槍戰受傷，腹部中了兩槍，打斷了他的坐骨神經，以致無法行走。而就在亞速鋼鐵廠內的醫生為他動過緊急手術後，他便渾身赤裸地被撤離了。

庫帕拉什維利說，他受傷後，便被送往鋼鐵廠內地下好幾層的地下室。儘管馬立波所有的醫院都被轟炸，但廠內仍有少數醫師。他說，在這所謂的地下碉堡內，這些醫師在俄軍彈雨直落的狀況下，展現了高超的醫術，為他拿出兩顆子彈。而他身邊的袍澤雖失去了1隻手臂，自己幾乎沒辦法走路，卻還忙著幫別的傷兵。

烏克蘭馬立波（Mariupol）亞速（Azovstal）鋼鐵廠

儘管布達諾夫說，營救任務都已成功，但卻未透露，在至少兩架直升機被俄軍擊落後，究竟導致多少傷亡。而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）先前大讚英勇的駕駛明知道，有90%的機率回不來卻仍進行了營救任務。

庫帕拉什維利是少數能幸運逃離亞速鋼鐵廠的人，凌晨4點，他在戰友的協助下，被抬到上機地點，而周遭除了俄軍砲火外，還有雙方部隊的激烈交戰。儘管庫帕拉什維利曾在伊拉克為祖國喬治亞而戰，並曾任喬治亞共和國前總統薩卡希維利（Mikheil Saakashvili）的保鑣，但眼前瘋狂的景象還是令他震驚。

然而，他奇蹟似地穿越俄軍防空彈雨，安全獲救，但遺憾的是，直升機駕駛在救出他後，回頭執行另一次救援任務就下落不明了。一般預料，駕駛應該是凶多吉少。

庫帕拉什維利是2014年離開喬治亞赴烏克蘭參戰，協助亞速軍團（Azov Regiment）指揮官普洛柯潘柯（Denis Prokopenko）反擊俄軍。由於當年他成為俄軍懸賞對象，40歲的妻子娜塔莉，還有16歲的兒子盧卡（Luka），以及14歲的女兒伊麗莎白（Elizabeth）只得被迫遷居倫敦。從那時起，一家人便分離兩地，再也沒見過面。不過，目前他一心所想的，就是救出鋼鐵廠內的戰友。