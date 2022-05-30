上海市衛生健康委副主任趙丹丹30日在防控記者會上表示，本輪疫情以來，上海全市核酸檢測能力大幅提高，目前單日最大檢測能力達到850萬管以上，檢測能力可以滿足全市復工復產後的核酸檢測需求。

根據澎湃新聞引述趙丹丹說明，將按照「便民便企、因地制宜、動態調整」原則，結合人口密度、城鄉差異和功能需要，在居民社區、辦公場所、工業園區、地鐵站周邊、交通場站等區域佈局常態化核酸採樣點，構建「15分鐘核酸採樣圈」。

目前全上海已設置完成了約1.5萬個點位，其中面向社會公眾的約5000個，面向社區居民約4000個，設置在企業、學校、工地等內部場所的對內點位約6000個。

根據上海官方30日通報，統計29日單日疫情新增本土確診6例、無症狀感染者61例，合計67例。其中6例確診病例中，有3例在閉環隔離管控中發現，1例在相關風險人群篩查發現，2例是無症狀感染者轉歸確診病例。

此外，位於上海市黃浦區老西門街道的上海首家「動物方艙」，在運行了20天之後，26日正式宣佈關艙。