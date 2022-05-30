【全程影音】藍營高雄選將難產！傳受市黨部提名 張亞中最新回應

國民黨高雄市長人選至今未定，高雄市黨部主委許福明29日證實，將提報孫文學校總校長張亞中、高雄市議員陳麗娜與市黨部副主委曹桓榮等人給黨中央決定。張亞中近日接受訪問時表示，自己是不爭、隨喜（一個是中央黨部的歡喜、地方市議員的歡喜），只有一前提，除非說黨中央或地方沒有更適合人選，此情況下，而地方認為我參選對地方有幫助。

張亞中昨(29日)表示，高雄市長這一塊，兩三個月以前工商界大老請他去高雄談過幾次，請他考慮參選高雄市長，因為當時到現在藍營還沒提出一個他們覺得對高雄發展有絕對正面，且能讓高雄選舉發揮牽制台北跟桃園的人，那時自己也回應地方自治以地方為主，但藍營這幾年對地方培養不夠，自己不是高雄人，若能找在地適合候選人會非常高興。

不過，張亞中也透露，我是不爭、隨喜，只有一前提，除非說黨中央或地方沒有更適合人選，此情況下，而地方認為他參選對地方有幫助，所以自己兩個月前就講不爭，中央提出任何人選都樂觀其成。

面對市黨部提名，意味著將開積極行動爭取提名？張亞中說，這過程中自己是不爭跟隨喜，我是具有論述能力跟組織動員能力，對我來講，我勤跑高雄，如同勤跑其他縣市，其實就是不爭、隨喜。