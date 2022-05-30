林姓女童在家突高燒抽搐，父母急忙騎著機車要載她到附近醫院就醫，幸遇員警以警車開道近5公里的路程4分鐘內即到達醫院治療。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

每個孩子都是家長的寶貝，一個都不能「走」！台中太平1名5歲林姓女童停課在家學習卻突然高燒抽搐，父母急忙騎著機車要載她到附近醫院就醫，值下班時間車流量大，著急的林父忽然看到巡邏警車，趕緊上前請求協助，員警二話不說立即驅車在前引導開道，近5公里的路程4分鐘內即到達醫院治療，該女童到院也快篩陽性確診，經即時治療後狀況已穩定。

太平警分局宏龍派出所副所長呂招農、警員陳玉明日前下午5點多巡經光興路沿線，忽有1男子騎著機車載著妻小急忙向警方示意，並稱「女兒高燒不退且身體有點抽搐現象，因適逢下班時段車流量大，請求警方協助開道就醫。」

員警見狀立即協助導引至附近長安醫院就醫，原本約10多分鐘的路程，僅約4分鐘就到了急診室，父母趕緊將女兒送由護理人員觀察，經初步快篩結果為「陽性」，隨後即由院方處置及治療，據事後瞭解女童狀況已穩定。

林姓女童因同學確診，加上疫情期間停課在家，那日突然整天發燒，傍晚時分高燒不退且有點恍惚及抽搐現象。爸媽見狀不對勁趕緊騎著機車前往附近醫院就醫，剛出巷子口就看到警方的巡邏車，於是請求警方協助幫忙。

獲知寶貝女兒已確診，女童父母相當感謝警方即時救援，讓女兒在黃金治療期即獲得妥善醫療，未併發中重症，而其父親經院方快篩所均為陰性。

太平分局分局長葉志誠表示，這段疫情期間如遇有民眾因急病需到院就醫而請求開道護送，警方均會本於急難救助之精神，全力安全護送來縮短就醫時間，事後得知女童平安無事，感到相當欣慰；也呼籲民眾於居家隔離(檢疫)期間，如有身體不適，請主動與衛生單位聯繫或撥打1922防疫專線，以利安排就醫事宜。