1名男網友在《爆怨公社》抱怨，他日前開公務車外出時遇上爆胎，因另1輪也磨平便同時更換2輪，怎料回公司報帳後，公司竟要求他分擔一半的維修費，原PO超傻眼，貼文一出引起熱議。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，他日前開公務車外出途中爆胎，便到修車廠換輪胎，順便更換另1個已磨平的輪胎，回公司報帳時，對方竟要求他分攤一半輪胎的錢；原PO傻眼表示，他能接受負擔爆胎輪子的一半費用，但另外1輪是完全磨損，且2輪都使用超過1年以上，要他付錢太不合理，原PO生氣的說：「不能理解公司為什麼這麼愛凹」。

文章曝光後，不少網友紛紛在下方留言：「是公司車換輪胎就公司出錢，是自己車公用且領標準補貼就自己出錢」、「那就叫公司車子也過戶到你的名下吧」、「換公司，這人的安全問題都不注重了，你還繼續待嗎」、「公司盈餘要不要也分你一半」、「這裡的爭議是換磨損的輪胎,未經公司同意」、「爆一輪正常不是要換兩輪嗎！輪胎大小不一樣啊」。

也有人和原PO分享親身經歷：「爆胎我覺得也應該是要公司全額耶，這公司很摳，我前公司也很摳，沒公務車讓我跑外務就算了，開自己的車油資請款4公里20元也要跟我計較不讓我請 ! 收一收算了」、「以前開公車，離合器還要司機出全部」。