智慧財產及商業法院曾姓法官提告指控，1987年與張姓妻子結婚後，長期對他言語、精神虐待、肢體暴力及經濟控制，他請求法院判准離婚；最高法院維持二審判決，認定2人從2017年分居迄今，久未共同生活，且有難以繼續維持婚姻之重大事由，判准離婚確定。

1997年擔任法官的曾男表示，他每月10多的萬元的薪資都交給張女管理，但張女將他存款移轉至她名下，每月僅給他生活費1萬元，對他為經濟上之控制，且她經常辱罵他及他家人，恥笑他薪資過低，要求他兼差以供她出國等奢侈消費。

曾男說，張女要求他自行料理三餐及整理家務，動輒對他怒罵，脾氣火爆。2015年張女持刀刺壞他因公配給之平板電腦，咒罵他將下地獄、被審判、被魔鬼纏住，要他孤獨到死，還曾經對他丟擲茶杯、磁碗，導致電視螢幕破裂。

曾男說，張女假借投資及投保儲蓄保險等名義，盜領他存款，張女長期對他為言語、精神虐待、肢體暴力，及經濟控制等行為，使兩造婚姻名存實亡，請求法院判決他與張女離婚。

一審台北地方法院及二審台灣高等法院都認為，張女以鋒利言詞辱罵曾男，且雙方心結叢生彼此怨懟，夫妻互信互愛之共同生活基礎瀕臨崩解，婚姻關係嚴重裂痕，且曾男憤而離家別居迄今，婚姻有難以繼續維持之情事，判准離婚，上訴後，最高法院駁回確定。

另曾男主張張女以節稅為由，騙他將房地產轉到其名下，提起損害賠償訴訟，要求對方返還1032萬元多，但今年初台北地方法院認為曾的妻子沒有使用詐術或逼迫，駁回他的請求。可上訴。