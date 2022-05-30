儘管大陸上海加速復工，但大規模封城對供應鏈衝擊及消費力下滑影響持續，加上戰爭及通膨升息變數，信邦(3023)董事長王紹新表示，公司在全球都有廠區，可以因應客戶訂單及材料供應狀況調整生產，雖然下半年產業變數不少，公司將謹慎因應，期望業績可以持續成長。

信邦今天舉行股東會，大陸華南、上海/昆山等華東地區於3月及4月大規模封城停工，對產業鏈造成重大衝擊，雖然昆山及上海已加速復工，但整體供應鏈恢復速度緩慢，加上封城停工重創大陸內需消費市場，而歐美地區又因戰爭及高通膨升息造成需求萎縮，所有不利因素夾雜為下半年電子產業旺季增添變數，信邦也謹慎看待下半年產業狀況。

王紹新表示，雖然疫情讓整體供應鏈生產面臨挑戰，公司全球都有廠區，可以因應客戶訂單及材料供應狀況調整生產，現在看起來，下半年產業確實有些雜音，變數不少，公司將謹慎因應，還是期望能有旺季，業績可以持續成長。

信邦第1季稅後盈餘6.8億元，較去年同期成長16.11%，較去年第4季4.47億元成長52.14%，創下單季歷史新高，每股盈餘2.9元，公司自結4月合併營收達24.75億元，年成長14.73%，再創單月歷史新高，亦是今年以來第3次改寫單月營收歷史新高；累計前4月合併營收為94.17億元，年成長15.65%，亦為歷年同期高點。

信邦表示，目前公司訂單強勁，雖然物流略受影響，但5月合併營收有機會超越4月，持續挑戰單月新高，第2季亦可望比第1季好。

信邦110年合併營業收入為255.3億元，合併毛利率25%，營業淨利為27.87億元，稅後盈餘為24.87億元，淨利歸屬於母公司業主純益為23.31億元，每股盈餘為10元，今天股東會通過每股配息7元。