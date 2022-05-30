義大利電信(TIM)和國有銀行CDP銀行在周日簽署了初步協議，將TIM的固網業務資產與另一家國有支持的固網公司Open Fiber進行合併。

該行動希望為義國創造一個單一的寬頻網路。TIM執行長Pietro Labriola先前提出一個轉虧為盈的計畫，並要將集團的陸地線路的網路業務徹底分拆出去。

CDP銀行為TIM第二大股東、持股10%，並握有Open Fiber的6成持股，預計將控制合併後的新業務實體，並且CDP銀行和TIM希望在10月底前達成一份具有約束力的協定。

目前該初步協定已獲得Macquarie基金和KKR的支持，這兩家公司都對Open Fiber和TIM持有少數股權，並將參與合併後的新實體。

義大利官方熱衷於打造單一寬頻網路，以避免重複投資，並加快光纖推廣速度，促進數位經濟。

而負債累累的TIM多年來在國內市場面臨壓力，並一直計畫分拆其固網網絡，分析人士認為，該資產估值在150億到200億歐元(約合160億到215億美元)之間。