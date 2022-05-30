東區冠軍賽G7過程有夠緊張刺激，不到最後一秒不知誰能晉級！地主熱火雖在末節打出誇張11比0攻勢，打到讀秒階段追到只差兩分，幸好「綠衫軍」塞爾提克最後仍以100比96險勝熱火，4勝3敗戰績挺進總冠軍賽，6月3日將到舊金山跟勇士進行G1。史上首位獲得東區冠軍賽MVP，也就是拉瑞伯德獎盃的人是塔圖。

一開賽作客的塞爾提克就火力全開，尤其是傑倫布朗與塔圖，幫助塞爾提克一度取得34比17大幅領先，可是吉米巴特勒怎可能看著地主熱火就此認輸，靠著他半場就拿24分的凶猛火力，打完上半場，熱火追成49比55，布朗半場15分。

雙方第3節仍然陷入拉鋸僵局，塞爾提克始終無法擴大領先差距，但到了末節，塔圖開始找回火力，與史馬特、傑倫布朗攜手擴大領先到13分，沒想到接下來熱火展開反撲，打出8比0猛攻，來到讀秒階段，塞爾提克僅以98比93領先。

來到最後44秒，史特魯斯投進三分外線，把這波小高潮變成11比0，差距只剩兩分，可惜接著吉米巴特勒三分出手沒進，讓史馬特最後11.4秒兩罰俱中，重新擴大領先到4分，暫停過後，史特魯斯強投三分不進，塞爾提克驚險留住勝利。

塔圖攻下全隊最高26分，外加10籃板、6助攻，傑倫布朗與史馬特各有24分。葛蘭特威廉斯11分，總算嘗到總冠軍賽滋味的荷福德5分、14籃板；吉米巴特勒雖奮勇幫熱火拿下35分，這次卻無法扭轉局勢了，阿德巴約25分、11籃板，羅瑞15分。