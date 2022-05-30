南韓知名體操選手孫妍在，因擁有甜美臉蛋、優雅氣質，加上親切又溫柔的性格，讓她被媒體譽為「體操精靈」、「體操女神」，在韓國體壇擁有相當高的知名度，即使於2017年宣布退役，仍獲得不少廣告商及觀眾的青睞。而去年4月才大方認愛圈外男友的她，近日也突然曬出婚紗照宣布即將結婚的好消息，讓粉絲又驚又喜。

現年28歲的孫妍在曾在2021年4月公開認愛大9歲的上班族男友，但在28日她突然在個人IG上PO文表示「能在幸福的生日當天宣布好消息實在太感謝了，也謝謝所有獻上祝福的人，託你們的福讓我感到非常幸福」，並在一旁曬出婚紗照宣布即將結婚。

照片中只見孫妍在穿著一件平口造型婚紗，大秀白皙香肩及天鵝頸，清新的拍攝風格受到粉絲一致讚賞，紛紛留言「太恭喜了」、「太太太太太太美了」、「姊姊結婚快樂」、「女神依然這麼美」、「恭喜恭喜，最美的新娘」，吸引超過萬人按讚。

而根據南韓媒體的綜合報導，孫妍在與圈外男友雖交往只有短短1年多，但早在年初時就互許終身，之後便開始著手進行婚禮，直到近日才宣布好消息，預計8月9日正式舉辦婚禮。但孫妍在的經紀公司也表示，礙於新郎是圈外人，因此婚禮當天只邀請雙方親友及家人到場，以非公開的方式進行，盼外界體諒並給予祝福。

孫妍在於6歲就開啟體操人生，當時年紀還小的她就憑著亮麗的外型受到全國民眾高度支持，被封為「南韓體壇第一美女」，隨後又陸續在各大比賽中獲得金牌及多項大獎，使她人氣快速飆升，退役後也持續擔任體操教練，培育小選手出賽，人氣始終不減。過去她也曾大方認愛FTISLAND前成員崔鍾訓，但男方後來陷入偷拍風波，使得這段戀情結束時蒙上陰影，如今終於看到女神幸福出嫁，也讓粉絲們相當替她開心。