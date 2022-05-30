文化部長李永得在致詞時提到他對文策院的想法，他認為文策院作為行政法人要比政府機關有彈性，未來的可能性也更多，並樂見文策院逐漸解開束縛。（陳俊吉攝）

文策院新任董事長彭俊亨（右）與現任文策院院長李明哲（左），今日上午出席文策院董監事交接典禮。（陳俊吉攝）

接下文策院董事長一職，彭俊亨樂當中繼投手。（陳俊吉攝）

文策院今日上午舉行董監事交接典禮，文化部長李永得在致詞時提到他對文策院的想法，他認為文策院作為行政法人要比政府機關有彈性，未來的可能性也更多，並樂見文策院逐漸解開束縛。

李永得表示，他最近看一個報告提到，過去兩年投資電影最賺錢的外資公司「滿滿額」，是新加坡的上市公司，並從這間公司的例子看回文策院，「我們不只是文策院，在更早期我們國發基金投資，從第一期、第二期、第三期、到文策院，我們投資的量也算是多，但是投資電影結帳就是虧錢，只有投資音樂有賺錢。投資的金額，過去滿滿額就投資了大概台幣十億多，十部裡面有八部賺錢，所以它的股價也漲，所以我說也不是沒有機會。」

李永得表示，這中間的問題追根究柢，應該是官方束縛，「因為我們有點官方束縛，有官方的包袱，這可能是一個很重要的原因，所以他們很敢投，他們投資也非常靈巧，因為我們雖然是行政法人，但是官方總是有相當多的規定，而且很多人眼睛都在盯著看，所以這個可能是我們未來要去克服的部分，我希望行政法人要比政府機關有更多的彈性，我也很高興這一兩年，文策院我上次聽簡報，已經慢慢去解掉所謂的束縛。」

李永得表示，文策院對於電影的支持和孵化很重要，「先給大家有一定支持，讓很多人才投入、讓很多創作進行，到了中間未來和文化部本身所投入的補助的資源，將來要怎樣協調、分工整合，這也是未來我想我們也要加強努力的地方。」李永得指出，文策院投資也不只是電影，還有音樂和文創，都是重要扶植項目。