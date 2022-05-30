巨大（9921）集團為因應近年來集團快速成長，擬辦理現增發行1.7萬張新股，以及發行國內可轉債籌資40億元，主要用來償還銀行借款改善財務結構，這也是巨大集團創立50年來，首度辦理可轉債！目前籌資案已生效，成為今年以來單一公司最大籌資案！

巨大集團上述兩筆市場籌資案，由凱基證券主辦，其中1.7萬張的現增股發行案，暫訂以每股240元溢價發行，預計可募集40.8億元。巨大30日盤中股價目前來到253.5元，漲幅約2.6%。

巨大集團今年首季EPS高達4.86元，年增7％，創下單季歷史次高！巨大4月份因大陸防疫封控影響昆山廠區的外銷出貨，4月單月合併營收下滑逾15％；集團前四月合併營收281.52億元，年增2.31％。

法人表示，巨大隨著昆山廠區復工後調假加班追趕產能，遞延訂單將在5月陸續出貨，5、6月份的營收表現仍可樂觀期待。