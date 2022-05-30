工業電腦廠融程電（3416）繼車載平板大單陸續到手後，受惠全球半導體投資大爆發，今年可望取得美半導體設備一線客戶轉單，打入廠務產線供應鏈，Panel PC預計下半年小量出貨，明年將逐步放量，營收貢獻可望達1成以上。

融程電股東會通過去年財報及盈餘分配案，將配息3.5元，並完成董事改選。融程電董事長呂谷清指出，企業數位轉型帶動IT建置需求大幅增加，除了現有的賓士、美敦力、西門子等主要客戶之外，與美系半導體設備廠合作擴大，應用於設備資料監控的Panel PC已在軟硬體認證階段，看好新需求將快速成長。

呂谷清表示，近年融程電在尋求半導體相關合作機會上花了滿多時間努力，今年起逐步開花結果，合作專案金額達千萬規模，皆是兩三年長單。

尤其公司生產基地都在台灣，在目前面臨運輸不順、運費高漲的情況下，配合客戶需求，將直接交貨至新加坡、馬來西亞、台灣等半導體廠商，較其他競爭者更具在地服務優勢，預料合作範圍可望逐步擴大，明年半導體相關業務營收占比篤定超過1成，後續有機會成為獨家供應商。

在今年營運部分，融程電第三季受料況不確定因素影響，以年增、季減的機率較高，但第四季業績可望迅速補上，目前也沒有看到客戶有重複下單或砍單情況，毛利率則因匯率及產品漲價效應顯現，有希望比去年33.5％走升。

另外，融程電透過大客戶Honeywell再取得一家國際大廠訂單，提供車用檢測設備，美敦力目前雖然受換料認證問題影響，出貨進度遞延，不過，隨著醫療設備產品訂單放量，營收貢獻預料也將逐步成長。