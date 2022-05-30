台南市區停車大不易，市府爭取前瞻計畫的第一座立體停車場「西門健康立體停車場」，目前已完工，預計7月底開放使用，10月委外營運。市長黃偉哲30日視察時，指該停車場總經費9300多萬元，還好趕在去年初動工，如果晚一點經費恐將更多。

黃偉哲說，西門健康立體停車場可提供102席汽車停車格及40席機車停車格，該區周邊寸土寸金，停車空間缺乏，市民及遊客經常找不到停車位，停車場啟用後，應可紓解大眾對停車空間的需求，是CP值超高的停車場。

黃偉哲還指出，該停車場鄰近五妃廟、藍晒圖及新光三越等商業熱區，為周邊500公尺範圍內唯一的停車場用地，未來將可提供市民更加優質、便利的停車空間與環境，讓生活機能更完善，吸引周邊住宅及商業發展。

市府交通局長王銘德也認為，停車場基地位於南區西門、健康路口西北側，屬南區與中西區住宅及商業繁盛發展區域，基地面積1236平方公尺，原先僅提供平面停車場使用，經周邊停車供需調查後，發現平均供給確實不足，且尖峰停車使用率超過100％，因此透過立體化增加供給，採地上4層的建築設計，並導入智慧停車管理系統，有效提升停車場使用效益與服務品質，營造智慧與便利的停車空間。