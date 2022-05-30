日前公布從5月30日8點至5月31日下午5點，開放家長至衛生局網頁預約，考量許多家長希望開放6歲國小未入學幼童施打BNT疫苗，避免滿6歲未到學幼童出現疫苗斷層。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

中央配發的疫苗數量有限，只有6600劑，而彰化滿5、6歲國小未入學幼童有1萬7000人，縣府希望中央能夠再次撥發疫苗，提供幼童足夠的疫苗保護。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣衛生局政府將幼童BNT疫苗預約接種年齡，放寬至滿５至6歲國小未入學幼童，均可以上網預約施打，今明2天開放線上預約，一早8點衛生局網站就有2000多人線上等著預約，不到3個小時就有6成以上的預約數；衛生局表示，預約疫苗最快6月1日就會施打，盡早增加幼童疫苗保護力。

國內新冠肺炎疫情嚴峻，許多兒童因染疫演變成中重症，甚至引發腦炎等併發症，彰化縣政府日前宣布設籍在彰化線滿５歲至未滿６歲的幼童BNT疫苗預約接種，出生在2015年9月2日至2017年6月1日之間的幼童，都可以到指定地點施打。

衛生局表示，日前公布從5月30日8點至5月31日下午5點，開放家長至衛生局網頁預約，考量許多家長希望開放6歲國小未入學幼童施打BNT疫苗，避免滿6歲未到學幼童出現疫苗斷層；而目前系統均正常，操作簡單不困難，仍有數量可以預約，也呼籲民眾盡早預約。

衛生局說，目前滿6歲就可施打默德納疫苗，而依目前最新幼童接種率，在精算疫苗數量之後，決定開放幼童BNT疫苗，不過因為這次中央配發的疫苗數量有限，只有6600劑，而彰化滿5、6歲國小未入學幼童有1萬7000人，希望中央能夠再次撥發疫苗，提供幼童足夠的疫苗保護。

疫苗接種9處快打站包括，６月１日的彰化市南郭國小、鹿港鎮文開國小、員林市員林國小、北斗鎮北斗國小，另外６月２日彰化市南興國小、和美鎮和東國小、溪湖鎮成功高中、田中鎮田中國小、二林文化教育園區，縣府也呼籲家長盡早讓幼童接種，預約網址https://www.chshb.gov.tw/node/219114681。