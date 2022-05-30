「蘇打綠」樂團2019年起和前經紀人林暐哲告上法院，稱林暐哲音樂社佔用蘇打綠商標，之後蘇打綠一方面被迫改名為魚丁糸繼續演藝事業，另一方面主唱青峰等6團員提告請求商標團名，日前二審判青峰等6團員敗訴，然而今（30日）林暐哲意外發出聲明，宣告放棄蘇打綠商標，表示：「事情走到今天，有一個內在聲音告訴我『該放下了』。」

林暐哲表示2003年和蘇打綠團員認識，之後開啟長達10多年合作關係，很遺憾在分開時鬧出糾紛，「從經紀合約到商標權利都有巨大的認知落差。可惜的是法律有助於釐清事實，卻也把人與人之間的感情和信任摧毀了，這是我過去這段日子最難過的事」。如今事情走到今天，有一個內在的聲音告訴他「該放下了」，「在疫情最嚴重的時候，我自主管理關在家裡，靜靜的思考，想起過去的點點滴滴，我知道該做一個決定，放下過去，不管好的壞的都一樣，所以我決定放棄商標的所有權。並祝福這個名字有更好的未來」。