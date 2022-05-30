立法院院會今(30日)審查關係前總統陳水扁國務機要費除罪化的「會計法第99條之1修正草案」，藍綠再度上演衝突，現場一片混亂，最後民進黨以人數優勢三讀通過。過程中，國民黨立委使出撒假鈔、丟擲水球等方式攻擊都難擋綠營人數優勢，不過事發現，議場上方的國父遺像也遭砸破。
立法院院會今天三讀通過《會計法99-1條》前，朝野立委在現場為了搶佔主席台，數度發生推擠，甚至「濺血」。民進黨立委洪申翰稍早在臉書曬出一張畫面，並寫下，「國民黨前總理遺像，被國民黨子孫丟杯水丟破一個洞」。
立法院院會今(30日)審查關係前總統陳水扁國務機要費除罪化的「會計法第99條之1修正草案」，藍綠再度上演衝突，現場一片混亂，最後民進黨以人數優勢三讀通過。過程中，國民黨立委使出撒假鈔、丟擲水球等方式攻擊都難擋綠營人數優勢，不過事發現，議場上方的國父遺像也遭砸破。
立法院院會今天三讀通過《會計法99-1條》前，朝野立委在現場為了搶佔主席台，數度發生推擠，甚至「濺血」。民進黨立委洪申翰稍早在臉書曬出一張畫面，並寫下，「國民黨前總理遺像，被國民黨子孫丟杯水丟破一個洞」。
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