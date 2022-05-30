台南房價飆漲，為落實居住正義，時代力量台南市議員林易瑩30日市政總質詢質疑，台南市近10年房價漲幅高達189%，居六都之冠；台南市市長黃偉哲則回應，針對房市市府態度是「打炒房不打房」，市府提出「房屋稅修正案」是希望房屋是用來居住而非炒作，同時鼓勵屋主參加「包租代管」，對租、住雙方更有保障。

台南市府表示，南市近年來推動很多優質公共建設，進而帶動房地產市場活絡。從正面角度來看，市民持有的房產增值，在財富感相對增加下，有助於地方經濟及稅收成長，市府透過社福支出及公共建設經費預算編列，將整體效益回歸由全民共享。

黃偉哲指出，市府運用地方稅制改革，為中南部第 1個通過實施「囤房稅」的縣市，從現行單一稅率1.5%，今年7月起調整為非自住稅率1戶1.5%；2~3戶1.8%；4~5戶2.4％；6戶以上3.6％，使擁有房屋者負擔合理稅負。對於空置房屋問題，黃偉哲認為，杜絕住宅閒置條例是一議題，20、30年後，可能繼承房屋將會是另一個議題。

為了加強維護不動產交易秩序等手段，與中央實施房地合一稅、提出平均地權條例及不動產經紀業管理條例修正草案、央行4波緊縮信用管制措施及升息一碼金融手段，共同聯手打炒房，成果顯現於台南4月房市交易量較3月量縮20.3%，更較去年同期量縮9.8%。

此外，市府透過公辦都更、與中央合作等方式取得公宅，已規劃社會住宅6480戶，減輕年輕人的生活負擔，透過這些措施，落實居住正義目標。