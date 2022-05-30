台北市某土地開發公司去年一再被黑衣人潑漆、撒冥紙、丟鞭炮，雖警方加強攔查，但黑衣人仍繼續挑釁，日前先由陳姓男子騎車載人沿路丟鞭炮，吸引警方追趕後，同夥再趁隙潑漆、撒冥紙，還自拍影片PO網，台北地檢署30日依妨害秩序罪起訴曾姓主嫌及同夥5人。另負責錄影的2名少年則由少年法庭審理。

據調查，北市文山區某土地開發公司2021年初，一再被黑衣人潑漆、撒冥紙、丟鞭炮，並自錄影片PO臉書示威。警方懷疑，雙方疑因黑幫賭債糾紛挑釁。

檢警調查，今年2月22日深夜，曾嫌糾眾到 該公司尋仇，警方攔查驅散部分人士，曾嫌因此離開，但仍有6人分騎3輛機車前往鬧事。

其中陳姓男子為掩護同夥，到該公司門口丟擲鞭炮，吸引警方追趕，另2輛機車的闞姓男子再到公司撒冥紙、潑漆，並錄影PO臉書，有人將影片傳給曾嫌，還回報同夥丟鞭炮受傷。

檢警調查時，曾嫌否認鬧事，供稱他遇警攔查後就離開，陳男等人行動與他無關，但檢方發現陳男等人事後與曾嫌有聯絡，不採信曾嫌說法，依妨害秩序、妨害公務等罪起訴曾嫌、陳男、闞男5人。