中保科(9917)今(30)日召開股東會，通過每股配發5元現金股利，中保科總裁林孝信表示，在全球疫情漸入趨緩，力拚經濟復甦下，今年營運將逐季成長。

中保科2021年合併營收為141.3億元，稅後淨利25.8億元，每股稅後盈餘5.73元，再創歷史新高紀錄，今年依然維持每股配發5元現金股利，以中保科27日收盤價109元計算，現金殖利率約4.59%。

林孝信表示，近兩年國內經濟雖受疫情影響，但中保科在營收及稅前淨利依然呈穩定成長，今年雖仍存有疫情干擾經濟，但中保科會持續努力順應市場變化，多角化布局，以達公司年度目標，更展望今後在全球疫情漸入趨緩，經濟復甦力轉強，相信營運逐季成長是可以期待的。

林孝信表示，去年全球局勢混亂，除了美國對大陸提高關稅制裁，加上烏俄戰事持續延燒，全世界現在也還無法對疫情進行有效壓制， 相較之下，台灣是比較幸運的地方，雖然在國內的疫情仍然對觀光等事業造成蠻大的災害，但中興保全仍然可以持續平穩成長中。

中保科副董事長林建涵也表示，近來台灣雖然已進入後疫情時代，大家都有將與病毒共存的共識，但身邊親友不斷傳出確診，難免令人心慌，如何在傳染性依舊活躍的病毒之中兼顧正常生活，是眾人都急於追尋的目標，也是中保科一直思考的議題，除了陸續研發各種智能管理系統，如何打造讓大家更創新、安全的服務模式和安心的生活場域，也是未來會持續努力經營的方向。

林建涵說，未來針對各種環保和永續政策，可以提供更多的技術和方向，加上科技研發產品部分也不斷地在進行更新，包括綠能、節電與儲電等技術，也將置入智慧城市整合開發的市場需求，以目前與各地方政府正在規畫中的案件與金額，可以預見未來在智慧城市這個區塊的業績也會一直不斷的成長，市占比也會大幅提升。