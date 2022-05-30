德國工業集團西門子(Siemens)周六表示，已經與埃及合作夥伴簽訂了修建總長約2000公里的高速鐵路合約。

西門子表示，埃及的國家隧道管理局(NAT)已經與子公司西門子交通運輸(Siemens Mobility)、埃及的Orascom營建、埃及的阿拉伯承包商(Arab Contractors)達成協定，將合力打造全球第六大高鐵系統。該計畫也是埃及過去幾年來擴展運輸基礎建設的投資之一。

西門子執行長Roland Busch說，這是西門子歷史上最大的一筆訂單。

一旦完工，埃及的高鐵系統將由三條鐵路組成：其中一條西門子已在去年九月宣布，要將紅海與地中海沿岸連繫起來，並稱之為「鐵路上的蘇伊士運河」；另外兩條為西門子最新在周六宣佈。

西門子還表示，子公司在該高鐵專案中的份額為81億歐元(約86.9億美元)，其中包括了去年9月簽署的第一項合約，價值27億歐元。