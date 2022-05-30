佳世達(2352)今股東會，通過2021年財報與盈餘分派案，2021年合併營收以2,260億元續創歷史新高，每股稅後純益（EPS）4.22元，派發現金股利2.5元。佳世達董事長陳其宏表示，佳世達下一階段將以高附加價值事業獲利過半為目標，持續在優化現有事業、擴大醫療事業、加速解決方案和布局5G網通事業的四大營運方針加深加廣，今年以來又以醫療艦隊的布局腳步最為快速。感謝股東長期以來的支持與鼓勵，將繼續努力為公司及股東爭取最大利益。

佳世達近年積極轉型，以集團資源平台為核心，集結隱形冠軍共組聯合艦隊，此理念獲得國內多家上市櫃企業認同而加入，因此在新冠疫情衝擊、供應鏈挑戰、全球貿易戰升溫等不確定因素中，仍持續締造業績高峰。

佳世達總經理黃漢州進一步指出，為打造價值轉型升級之基礎，今年以來已持續強化投資、精實聚焦、並進行組織優化。在醫療領域的投資方面，今年投資康科特以布局專業醫療管理領域，明基三豐與康科特共同投資成立明悅智醫，服務數位牙科醫療管理之需求，本月再宣布參與大江基因私募案，看好精準醫療的未來商機。

佳世達也持續致力於落實企業永續經營，去年在環境、社會、公司治理等ESG指標，均維持資訊高度透明，更以聯合艦隊理念帶領夥伴共同實踐ESG，因此集團共獲得「TCSA 台灣永續獎及台灣永續行動獎」八項大獎；在社會層面，去年三度蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」並榮獲富比士「全球最佳雇主獎」。