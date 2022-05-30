房價高漲，千萬總價的重劃區已經愈來愈少。根據591調查，全台僅剩12個熱門重劃區的預售屋與成屋、大樓、華廈的產品總價在千萬以下，雙北地區僅剩淡海、鳳鳴二個重劃區，而台中、台南、高雄則有九個，另一個為桃園八德擴大重劃區。

591指出，由於重劃區擁有完整區的域規劃，以及發展潛力等優勢，加上不少地區機能仍處於發展期，因此房價漲勢未起，若能在千萬預算內成家，對一般消費者來說，負擔相對輕鬆，因此討論度始終居高不下。以北台灣來看，過去被視為相對平價的重劃區，例如：五股洲子洋、桃園龜山A7、新竹金雅／舊社重劃區，總價陸續站上千萬總價。除了雙北的淡海、鳳鳴之外，桃園八德擴大重劃區，總價亦在千萬以下。

台中不少以往被視為首購熱區的價格，已經追上市區，例如：北屯14期重劃區，房價早就坐4望5，首購族只能出走海線等低價區，像是台中港特區，雖然整體機能尚未成形，但是，因為價位親民且擁有捷運藍線預定站等期待值，所以已陸續吸引寶佳、聯悅、長虹、麗寶等大型建商搶進，有望成為台中下個房市首購天堂。

台南則是目前擁有最多千萬總價的重劃區，包括水交社、國平、舉喜、市政等四個重劃區，平均總價還不到千萬；而高雄則有華鳳、高大特區、新市鎮等三個重劃區。

591指出，台南市相較於其他縣市房價基期較低，仍有不少房價親民區域可以選擇，例如：於台南市南區的舉喜重劃區，雖然距市區較遠，但是在1字頭房價、台86快速道路等誘因下，還是吸引南科、安平等地就業族客群出手；同為南區的水交社重劃區，緊鄰市區且地價相對便宜，近年吸引更大型建商紛紛搶進，當地價位已追漲到2字頭，後勢看好。高雄的三個平價重劃區，平均行情約每坪19萬元～21萬元，總價介於700萬元～800萬元間，相對各都會區最低。